Göteborg Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki kişiye 5 bin kron (yaklaşık 493 euro) ceza verildiği belirtilerek, paranın Yüksel'e tazminat olarak ödenmesine hükmedildiği bilgisi paylaşıldı.

"Göteborg'da yapılan cami inşaatına bağışlayacağım"

Mikail Yüksel yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin mahkemede pişmanlık duymasından dolayı cezasında indirim yapıldığını vurguladı.

Yüksel, "İsveç devlet televizyonu SVT'de bir haberim yayımlandıktan sonra bir kişiden ölüm tehdidi aldım ve polise ihbarda bulundum. Olay mahkemeye taşındıktan sonra, zanlı cezalandırılarak bana 5 bin kron ödemesine karar verildi. Ben de bu parayı Göteborg'da yapılan cami inşaatına bağışlayacağım" dedi.