“Deli ,ırkçı, cinsiyetçi domuz, lanet deli"

Önümüzdeki hafta piyasa sürülecek Dovere'nin “Ruh için Savaş: Demokratların Donald Trump'ı Yenmek İçin Kampanyaları" kitabına göre Eski Başkan Obama 45’inci Başkan Trump için ağır kelimeler kullandı.

Edward-Isaac Dovere'nin kitabı eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın Trump hakkındaki gerçek düşüncelerini detaylandırıyor.

Kitaba göre, Obama Trump ile ilgili ağır hakaret içeren sözlerle ilgili konuşmalarını danışmanlara ve bağışçılara yaptı.

Donald Trump’ın başkanlığının büyük bir kısmında Barack Obama, eski başkanların haleflerini alenen eleştirmediği veya onlara saldırmadığı geleneğe büyük ölçüde uymuştu.

Ancak Obama, 2020 seçimleri sırasında desteklediği ve kendisinin de başkan yardımcılığını yapmış olan Joe Biden'ın Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ihtiyatlı davranmayı bıraktı.

Yeni bir kitaba göre, Obama, Trump'ı sohbetleri sırasında “deli”, “ırkçı, cinsiyetçi domuz”, “o lanet deli” ve “yozlaşmış” gibi ağır hakaretlerle andı.

First lady ve Harris'in tartışması

Kitapta çarpıcı başka iddialar da yer alıyor.

Şimdiki First Lady, Jill Biden'in Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e küfür içerikli sözler söylediği de kitapta yer alan iddialar arasında.

Trump'ın sert yanıtı bekleniyor

Obama'nın Trump hakkındaki sözleri, Trump’ın sert tepkisine yol açacak gibi görünüyor.

Trump da Obama'ya duyduğu nefreti, Obama'nın başkan olmaya yetkili olmadığını belirten sözleriyle vurgulamıştı.