Ünlü kaşifin nereli olduğunu belirlemeye az bir zaman kaldı.

Bilim insanları, Kristof Kolomb’un DNA'sını inceleyerek coğrafi kökenini belirlemeyi umuyorlar.

Ünlü kaşifin nereden geldiği sorusuna kesin bir yanıt Ekim ayında ortaya çıkacak.

Sevilla katedralindeki bir mezardaki kemiklerin Columbus'a ait olduğunu belirlemesinden sonra 515 yıl önce ölen kaşif ile ilgili sırları keşfetme çalışmaları başladı.

Ancak DNA teknolojisi 2003 yıllarında başlayan çalışmalarda yeterli değildi.

İspanya'nın Granada Üniversitesi'nde adli tıp profesörü José Antonio Lorente, DNA analizinde artık çok küçük parçalar üzerinde testlerle sonuca ulaşılabildiğini söyledi.

Araştırmacılar Columbus'tan dört küçük kemik parçası, oğlu Hernando'dan yedi kemik parçası ve bir diş ve kardeşi Diego'dan bir düzine kemik parçasıyla çalışıyor.

Veriler İtalya, Meksika ve ABD'deki Roma ve Floransa'daki genetik tanımlama laboratuvarlarına gönderiliyor.

Lorente, Kolomb'un Cenova'dan geldiğine dair genel kabul gören teoriye inandığını belirtiyor.

Kristof Kolomb’un 1492 ile 1504 yılları arasında İspanyol hükümdarları adına gerçekleştirdiği dört transatlantik yolculuğu, Avrupa'nın daha sonra Yeni Dünya olarak bilinen Amerika'nın kolonileştirmesine kapı açtı.

Kristof Kolomb, 20 Mayıs 1506'da öldü ve Amerika'ya gömülmek istemesine rağmen İspanya'nın Valladolid kentine gömüldü.



