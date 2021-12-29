Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde denetimlerde bulundu. Satılan ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye kontrolünü yapan ekipler, dolar kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp, yansıtılmadığını denetledi.

Gramajlar da kontrol ediliyor

Alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyan ekipler, kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup, olmadığını kontrol etti.

Özellikle çay, şeker, Ayçiçek yağı gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının kontrolünü yapan zabıta ekipleri, fahiş fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramajlarının da uygun olup olmadığını kontrol etti.

[Fotoğraf: İHA]

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan işletmelere gerekli cezai işlemi uyguluyor.

Ayrıca vatandaşların fiyatlarla ilgili her türlü şikâyetini de değerlendirerek, ilgili işletmeler hakkında cezai işlem yapıyor.