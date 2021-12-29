Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Türkiye Müşterek Kaçak ve Sahte Alkol Uygulaması” kapsamında kent genelinde çok sayıda iş yeri ve ikamette arama yaptı.

Uygulama kapsamında 1 otel, 2 büfe, 29 bakkal, 4 lokanta olmak üzere toplam 36 iş yeri kontrol edilirken 790 şahıs ve 189 aracın sorgusu yapıldı.

Operasyonda FETÖ örgüt üyesi de gözaltına alındı

Yapılan kontrollerde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 46 yaşındaki A.E. , "görevi yaptırmamak için direnme", "uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma" suçundan aranan 25 yaşındaki İ.N. ve ‘Uyuşturucu Madde Bulundurma’ suçundan aranan 27 yaşındaki O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

İl genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Çerkeş ilçesinde 13 ev ve iş yeri ile 6 araçta mahkeme kararı ile yapılan aramalarda, 5 kilo 668 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet tabanca fişeği, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 107 litre kaçak içki ile bin 122 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 43 yaşındaki M.Ç., 48 yaşındaki A.A. ve 52 yaşındaki A.A. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.