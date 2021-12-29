İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli 3 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 gram uyuşturucu madde ile 3 adet hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

Fatsa ilçesinde ise şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başka bir operasyonda ise 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 5 gram esrar maddesi ile 3 adet hap ele geçirildi, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Ünye ilçesinde de uyuşturucu madde ele geçirildi

Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 şahsın üzerlerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramada toplam 188 gram uyuşturucu madde, 31 adet hap, 13 adet sentetik ecza maddesi, 5 gram uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan 4 adet aparat, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 15 adet mermi ele geçirildi.

Olayda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 315 TL paraya da el konuldu. Haklarında, uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Yine Ünye ilçesinde ekipler tarafından, şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan iki şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 92 adet uyuşturucu hap ile 1 gram esrar maddesi ele geçirildi, şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

Yürütülen operasyonlar sonucunda “uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklandı.

