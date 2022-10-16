Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Isparta’nın Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan Naltı’nın kullandığı otomobil, Göltaş mevkisindeki tren garına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Naltı ile otomobildeki K.Y, yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Naltı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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