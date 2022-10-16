Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobil takla attı: 2 yaralı
[AA (Arşiv)]
Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Menderes Çalışkan idaresindeki otomobil Çorum-Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Kumsal Betül Çalışkan ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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