Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.
Hava sıcaklığının düştüğü, 3 gündür de sağanağın devam ettiği kentin yüksek kesimlerinde sis görülüyor.
Kentin güneyindeki Aras Dağları'nda da yüksek kesimli yerleşim yerleri sis altında kaldı.
Öte yandan, Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı, sis bulutlarıyla kaplandı.
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