Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.Y. idaresindeki minibüs, D-400 kara yolu Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan T.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye
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