Adapazarı'ndan Karasu yönüne giden Mümin D. idaresindeki otomobil, Ferizli girişinde Karasu istikametine dönmeye çalışan Furkan T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada aracın ön koltuğunda sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nuray, Emine, Şeyma ve Yusuf T. ile İsmail Hakkı D, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.