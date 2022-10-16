Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi yaşamını yitirdi
[İHA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Ahat köyünde ormanda çalışan 59 yaşındaki Ekrem Kaşıkcı'nın üzerine ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Kaşıkcı, 112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaşıkcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.
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