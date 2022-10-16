Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
[AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Talas ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Başakpınar Mahallesi'ndeki bahçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Şükrü Akyürek, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Akyürek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Etiketler: Kayseri
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