Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik’te kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Halit S. yönetimindeki kamyon 1. Organize Sanayi Kavşağından sola dönüş yapmak istediği esnada Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Hakan M. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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