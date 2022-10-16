Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Dün akşam saatlerinde, Mehmet Soymaz yönetimindeki 60 AAN 380 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde Ali Yılmaz idaresindeki 58 NS 716 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Mehmet Tuğba, Eslem Zümra ve Fatma Zehra Soymaz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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