Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan koordinatörlüğünde, Bayburt iklimine uyum sağlaması muhtemel tarımsal ürünlerin deneme ekimlerinde bir ürünün daha bölge iklimine yüksek derecede uyum sağlamasının sevinçle karşılandığı belirtildi.

Güney Amerika kökenli olan ve Türkiye'de pek bilinmeyen mor patates hasadının verimliliğinin, bölgeye yeni bir tarımsal ürünün kazandırılması adına önemli gelişme olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyaz patatesten 10 kat daha fazla besin değerine sahip mor patates, karbonhidrat, kalsiyum, folik asit, C vitamini, demir minerali açısından oldukça zengin olmasıyla bilinirken sahip olduğu yüksek miktardaki antosiyaninin vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyarak kanser riskini azaltmak, sindirim sistemini düzenlemek, tansiyonu dengelemek gibi birçok faydası bulunuyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Türkmen, hasadın beklenenden yüksek verimlilikte olmasından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, bu denli önemli bir ürünün Bayburt ikliminde yetişiyor olmasının bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.