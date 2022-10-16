Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da silahlı saldırı: Yardım görevlisi öldü
Etiyopya'da düzenlenen silahlı saldırıda bir yardım görevlisi hayatını kaybetti.
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından yapılan açıklamada, kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırmaya çalışan bir yardım görevlisinin, Shire bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği, bir yardım görevlisi ile 2 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, bölgedeki yardım görevlilerinin ve sivillerin hedef alınmaması çağrısı yapıldı.
Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı ve hayatını kaybeden yardım görevlisinin kimliği ile ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Etiyopya
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