Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için bugün başlayan başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

e-Devlet TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

e-Devlet TOKİ arsa başvurusu için tıklayınız.

İlk Evim Arsa

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin arsa ve iş yerlerine ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

İlk Evim Arsa başvuru şartları:

- Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

- Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.

- Başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılması.

Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.

İlk Evim projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilecekler. Ancak hem İlk Evim projesi hem de İlk Evim Arsa projesi noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim projesi ile İlk Evim Arsa projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılacaklar.

Arsa ödeme planı

350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

İlk Evim Arsa

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin arsa ve iş yerlerine ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

İlk Evim Arsa başvuru şartları:

- Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

- Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.

- Başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılması.

Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.

İlk Evim projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilecekler. Ancak hem İlk Evim projesi hem de İlk Evim Arsa projesi noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim projesi ile İlk Evim Arsa projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılacaklar.

Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

Arsa ödeme planı

350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.