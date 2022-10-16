Eşme ilçesinde yapılan denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri adrese baskın yaptı.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, para cezası verildi.

İş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem başlatıldı.

Kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 liraya el konuldu.