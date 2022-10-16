2017 yılında su tutmaya başlayan Kars Baraj Gölü, son günlerde renginin yeşile bürünmesi ise vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Zaman zaman balık ölümlerinin de yaşandığı Kars Baraj Gölü’nün başlangıç notası olan eski Boğazköy bölgesinde su üzerinde bulunan yeşil tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, yetkililerin suyun renginin neden yeşile döndüğü araştırmasını istedi.

Şehir kanalizasyon ve sanayi atıklarının aktığı Kars Çayı’nın beslediği Kars Baraj Gölü’nün yeşile büründüğünü ifade eden vatandaşlar, “Suyun üzeri 2 santim kalınlığında ne olduğunu anlamadığım yeşil bir maddeyle kaplı. Daha önce mavi akan baraj gölünün suyu şuanda yemyeşil, yetkililerin buraya gelip bunun ne olduğunu araştırmalarını istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi balık ölümleri de başlamış. Bunun bir araştırılması şart” dedi.