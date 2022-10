Balkanlar’daki Türk üniversitelerinin yöneticileri, koordinasyon toplantısı için Üsküp’te bir araya geldi.

Toplantıya, Üsküp Uluslararası Balkan Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Tiran New York Üniversitesi'nin yöneticileri katıldı.

"Bu üniversitelerin Balkan coğrafyasında 'soft power' olarak, yumuşak güç olarak yapabileceği çok şeyler var." diyen Uluslararası Saraybosna Üniverstesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, “Bugün bir araya gelerek neler yapılabilir, beraber Balkan ülkelerinde neler yapabiliriz, diye bir araya gelmeyi planladık ve bir arada olacağız inşallah. Güç birliklerimiz olacak, iş birliklerimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

[Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş]

Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda Balkanlar’daki Türk üniversitelerinin eğitim ve kültür hayatındaki rolü değerlendirildi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Özdil, amaçlarının ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Balkanlar coğrafyasında aynı zamanda bizim gönül coğrafyası dediğimiz coğrafyada hem buranın insanıyla hem de bizim insanımızla arada köprü görevi görecek ki bizim üniversitemizin logosu da köprüdür. Hem burayla Türkiye arasında hem buradaki milletlerin birbirleriyle arasında köprü olacak bir üniversite olmak. Bu üç üniversite birlikte neler yapabilir, hangi alanları daha da geliştirebilir, onu inşallah konuşacağız.

Öğrenci değişimleri, hoca değişimleri gibi konularda neler yapılabilir, eğitimin daha kaliteli olabilmesi için Balkan coğrafyasında ne tür diğer çalışmalar yapılabilir, sosyal, kültürel, sanata ilişkin çalışmalar yapılabilir, onları konuşacağız. İş birliğimizin artarak devam etmesini istiyoruz.”

[Süleyman Özdil]

Saraybosna ve Üsküp’te yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Uluslararası Saraybosna ve Balkan Üniversitelerinin yanı sıra bölgedeki Türk üniversiteleri arasına birkaç yıl önce katılan, Türkiye Maarif Vakfı’nın devraldığı Tiran’daki üniversite de çalıştayda yer aldı.

Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, “Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk’ta 2018 yılından bir üniversitenin sahibi durumunda. Üniversite, Arnavutluk özelinde ilk kurulmuş özel üniversite. Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren bir özel üniversite. Tamamen İngilizce eğitimi yapan bir özel üniversite. Dolayısıyla orada bu geçmiş birikimin üzerine Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla

Türkiye yüksek öğretim alanındaki birikimin taşınması gibi bir misyonumuz var aslında hem Arnavutluk'a hem bölge ülkelerine hitap edecek şekilde." ifadelerini kullandı.

[Prof. Dr. Erkan Erdemir]

Erdemir ayrıca, "İsmimizin New York olmasının sebebi aslında kuruluşumuzdan beri State Of New York ile ikili diploma anlaşmamız var, hem Amerikan hem de Arnavutluk yerel diplomasını aynı anda veriyoruz öğrencilerimize." diye konuştu.

Çalıştayda bölgedeki Türk üniversiteleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeye dönük kararlar alındı.