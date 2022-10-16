Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
[AA (Arşiv)]
Niğde'de otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y. İ. idaresindeki otomobil, Niğde-Ankara Otoyolu Yıldıztepe beldesi yakınlarında seyir halinde, H.A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Niğde
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