İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak için Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesine başvurdu. Hayırsever, vakfa 82 bin lira bağışta bulundu.

Vakıf görevlileri, 5 mahalledeki 15 bakkala veresiye borcu olan 20 aileyi tespit etti.

Bakkalları dolaşan görevliler, 82 bin lirayla ailelerin borçlarını kapattı.

Isparta Müftüsü Bayram Şahin de Zafer Mahallesi'ndeki bir bakkala vakıf görevlisiyle giderek ihtiyaç sahibi ailenin veresiye borcunun ödenmesine şahitlik etti.

Hayırsevere teşekkür eden Şahin, ramazan ayında vakıf aracılığıyla maddi durumu iyi olmayanlara destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Şahin, durumu iyi olanlara Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulunmaları çağrısı yaptı.

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal de mahallesindeki bakkalların veresiye defterinin kapanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.