Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 310 bin 588’e ulaştı.

TÜİK’den edinilen bilgiye göre, mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 818 adet artarak, 310 bin 588’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 180 bin 886 adeti otomobil, 49 bin 415 tanesi kamyonet, 36 bin 271’i motosiklet, 25 bin 634 adeti traktör, 10 bin 907'si kamyon, 3 bin 956'sı minibüs, 2 bin 671'i otobüs, 848'i ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 25 milyon 478 bin 989’a ulaştı.