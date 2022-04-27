105 metre yüksekliği ile bölgenin en yüksek barajı olan Çay Barajı yaklaşık 16 milyon metreküp su topladı.

Barajda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, `İçme suyu arıtma tesisleri tamamlandı ve su verilmeye başlandı. Çay, Bolvadin ilçeleri ile 2 belde ve 20 köye 7.53 milyon metreküp içme suyu veriliyor` dedi.

Çay Barajı'ndaki suyla 18 bin 550 dekar tarım alanı sulanacak.

Kuraklığın da etkisiyle son yıllarda yaklaşık 5 metre çekilme yaşanan Eber Gölü'nün su seviyesi de Çay Barajı'ndan su verilmesiyle yükseldi.