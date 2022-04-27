Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu'da yavru ayı yola indi
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da kara yoluna çıkan yavru bir ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Otomobilin ışığında kara yolu üzerinde bir süre koşan yavru ayı, daha sonra gözden kayboldu.
Edirne'den Bolu'ya tatile giden bir kişi önceki gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, ormandan önüne yavru bir ayı çıktı.
Yavru ayı, yol kenarının tel örgü ve duvarlar ile çevrili olması nedeniyle kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu.
Sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yavru ayı daha sonra Demirciler köyüne girerek, gözden kayboldu.
Etiketler: Bolu
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