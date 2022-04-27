Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir marketten cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ethem Kelekçi Mahallesi'nde bir marketten cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamaralarından cep telefonunu çalan şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti.
Adresinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Hırsızlık Polis
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