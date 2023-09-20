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Güncel
İHA 20.09.2023 14:19

Isparta’da 142 bin TL sahte para ele geçirildi

Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda piyasaya sürülmek üzere basılan 142 bin TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Isparta’da 142 bin TL sahte para ele geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Eylül Pazar günü yapılan çalışmalarda sahte olarak basılıp piyasaya sürülmeye hazırlanan 372 adet 100 TL’lik banknot, 524 adet 200 TL’lik banknot olmak üzere toplamda 142 bin TL değerinde 896 adet sahte para ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak Türk Ceza Kanunu 197 suçları çerçevesinde adli işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

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Isparta Sahte Para
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