Isparta’da 142 bin TL sahte para ele geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Eylül Pazar günü yapılan çalışmalarda sahte olarak basılıp piyasaya sürülmeye hazırlanan 372 adet 100 TL’lik banknot, 524 adet 200 TL’lik banknot olmak üzere toplamda 142 bin TL değerinde 896 adet sahte para ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak Türk Ceza Kanunu 197 suçları çerçevesinde adli işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.