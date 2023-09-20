Uşak'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Vekili Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Soyöz, gazi olmanın onur ve şerefini yaşadıklarını söyledi.

19 Eylül'ün Mustafa Kemal Atatürk'ten en büyük miras olduğunu aktaran Soyöz, "Türk halkının azim ve kararlılığı her türlü zorluğu yenmeye, Türkiye Cumhuriyeti devletini sonsuza dek yaşatmaya muktedirdir. Türkleri, geçmişinden, vatanından ve tarihinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Kan dökülerek alınan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak korunacaktır." dedi.

Soyöz'ün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törene AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve yakınları katıldı.