Gölbaşı'nda nostaljik tramvayın test sürüşü yapıldı

Test sürüşünün başlayacağı Ankara Üniversitesi Kampüsü önünde gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Şimşek, Ankara'da nostaljik tramvay hattına sahip tek ilçenin Gölbaşı olduğunu söyledi.

Hedefledikleri tüm projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Şimşek, seçim beyannamesinin dışında olanları da yaptıklarını anlattı.

Şimşek, bunlardan birinin de Nostaljik Tramvay Projesi olduğuna değinerek, "Projemizdeki amaç hem tramvayı Gölbaşı'na kazandırmak hem de öğrencilerimizin kent merkezine inmelerini sağlayıp, merkezdeki halkımızı da üniversiteler caddesine çıkmasını sağlamaktır. Böylelikle hem esnafımıza katkı sağlanacak hem de Gölbaşı'na gelen öğrencilerimize Gölbaşı'nı tanıtmış olacağız." diye konuştu.

Ankara’da yaşayan tüm hemşehrilerini Gölbaşı'na davet eden Şimşek, "Güzel bir hizmet oldu. Ankara'mıza ve Gölbaşı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin ve diğer yetkililerin bindiği tramvayın vatman koltuğuna oturan Şimşek, tramvayı Gölbaşı Belediyesinin önündeki durağa kadar kullandı.

Test sürüşü yapan tramvayı gören vatandaşlar da hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Nostaljik Tramvay Projesi'nde Mogan ve Eymir isimli iki tramvay yer alacağı, bir hafta sürecek olan test sürüşünün ardından tramvay hattının tam olarak faaliyete geçeceği belirtildi. Projenin 8 istasyondan oluşacağı, ana hattın yaklaşık 2 bin 800 metre, bağlantı hattı da yaklaşık 300 metre olacağı kaydedildi.