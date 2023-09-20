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Güncel
DHA 20.09.2023 12:59

Foseptiğe düşen yavru domuz, iş makinesiyle kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde foseptiğe düşen yavru domuz, iş makinesiyle kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Foseptiğe düşen yavru domuz, iş makinesiyle kurtarıldı

Çorlu Avcılar Derneği üyelerinden Arif Esen (40), avlanmaya çıktığı Yenice Mahallesi’nde arıtma tesislerinin bulunduğu Şerefli mevkisinde sesler gelen fosseptikte yavru bir domuz gördü. Domuzu kendi imkanları ile kurtaramayan Esen, bölgede dere ıslah çalışması yapan iş makinesi operatörünün yanına giderek yardım istedi. Uzun süren çalışma sonunda yavru domuz iş makinesiyle kuyudan çıkarılıp, doğaya bırakıldı.

Avcı Arif Eser, `O gün ava gittik foseptikten ses geldiğini fark ettik. Baktık kuyuda yavru domuz vardı. Kendi imkanlarımızla kurtaramadık, ip bağladık ancak saldırıyordu. Bölgede dere ıslahı yapan iş makinelerinin operatöründen domuzun kurtarılması için yardım istedik. Çukuru baştan kumla doldurduk su seviyesini yükselttik. Biraz sonra kürek yardımıyla çıkarttık. Birkaç saat daha gitmeseydik ölmek üzereydi. 5-6 saat kalmış herhalde çukurda. Çıkardıktan sonra yorulmuştu herhalde biraz dinlendi, daha sonra sazlıkların içine doğru gitti” dedi.

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