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Güncel
AA 20.09.2023 12:26

Çankırı'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi

Şabanözü Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Çankırı'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi

Yemekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Eldivan Kaymakamı, Şabanözü Kaymakam Vekili Selami Alper Özkan gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Kaymakam Özkan, "Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim, bizleri onurlandırdınız, bu vesile ile tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Yemeğe, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Dursun Yün, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, Yazı İşleri Müdürü Hasan Kayabaşı, gazi ve gazi aileleri ile şehit aileleri katıldı.

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