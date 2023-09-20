Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara imalatı yaptığını belirlediği 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin Osmaniye merkez, Kadirli ve Toprakkale ilçeleri ile Şanlıurfa'daki adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 478 bin 800'ü boş toplam 493 bin 140 makaron (filtreli sigara kağıdı), 478 paket gümrük kaçağı sigara, makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.