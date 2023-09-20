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Güncel
AA 20.09.2023 11:47

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla ilçe genelinde farklı adreslerde yapılan aramalarda 41,45 gram esrar, 14 hap, hassas terazi, 4 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Fiziki ve teknik takip sonrası N.U.A, H.B, A.K, Y.Ş, M.Ş, M.Ö, M.İ. ve Y.T'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.U.A, H.B, A.K, Y.Ş, M.Ş, M.Ö. ve Y.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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