Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden Ayten Koçhan, 2 yıldır da eylemlerini sürdürdüklerini ve dağda bir kişi kalana değin eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Oğluna seslenen Ayten Koçhan, “Ben Ersin'in annesiyim, 8 senedir benim oğlum kaçırıldı. O günden beri daha bir haber alamadım. 2 yıldır burada eylemime devam ediyorum. Bir kişi bile dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. Oğlum sana sesleniyorum; gel teslim ol, yolunuz yol değil. Biz mal, mülk ve para peşinde değiliz. Bizler evlatlarımızın peşindeyiz. Gelin teslim olun, yeter anaların babaların ağladığı. Yeter, biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin teslim olun. Çocuklarımızı PKK ve HDP’den istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir, getirsin çocuklarımızı teslim etsin. Onların çocukları okullarda, bizimkiler dağın başında. Gelin devletinize teslim olun” dedi.

Oğluna seslenen ve gelip teslim olmasını isteyen Gıyasettin Demir isimli baba da HDP ve PKK’dan oğlunu istediğini belirterek, “Hasan'ın babasıyım. Hasan oğlum gel devletine teslim ol, senin orada ne işin var. Ben HDP’den ve PKK’dan oğlumu istiyorum” şeklinde konuştu.