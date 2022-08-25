Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta bir iş yerine tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı.
Sinop Ordu Mahallesi'nde iş yerine silahla ateş edilmesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlının araçla kaçtığını belirleyen ekipler, takip sonucu Çankırı'da olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Ekiplerce Sinop'a getirilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sıradaki Haber
Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz