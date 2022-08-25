Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya'da sağanak nedeniyle dere taştı, yollar göle döndü
[Fotograf: DHA]
Kütahya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Porsuk köyünde köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu
Kentte etkili olan sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı yerlere ve saçak altlarına sığındı.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Yunusemre Caddesi ile Kütahya-Afyonkarahisar yolunda yoğun su birikintileri oluştu.
100. Yıl, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Bahçelievler mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerine su bastı.
Dere taştı, köylüler set kurdu
Kütahya kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Porsuk köyünde yoğun yağışın ardından Kürtler Deresi taştı.
Köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu.
Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte, sağanağın aralıklarla süreceği bildirildi.
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