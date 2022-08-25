Kentte etkili olan sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı yerlere ve saçak altlarına sığındı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Yunusemre Caddesi ile Kütahya-Afyonkarahisar yolunda yoğun su birikintileri oluştu.

100. Yıl, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Bahçelievler mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerine su bastı.

Dere taştı, köylüler set kurdu

Kütahya kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Porsuk köyünde yoğun yağışın ardından Kürtler Deresi taştı.

Köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu.

Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte, sağanağın aralıklarla süreceği bildirildi.