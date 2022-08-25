Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye ayıran Harşit Çayı'nda su seviyesinin azalmasıyla atıklar ortaya çıktı.

Harşit Çayı'nın tabanında ve çevresinde su şişeleri, ayakkabılar, karton kutular, çöp poşetleri, su bidonları ve daha birçok atık çirkin görüntülere ve kokulara neden oldu.

Toplu balık ölümlerinin de yaşandığı çayda, vatandaşlar sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

"Çöp poşetlerini dereye atıyorlar"

Vatandaşların bilinçsizliği nedeniyle Harşit Çayı’nın çöplüğe döndüğünü ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen Hamdi Nas, "Vatandaşımız deremize, suyumuza sahip çıkmıyor. Herkes çöp atıyor, belediye herkesin başına bir adam koyamaz. Vatandaşın daha duyarlı olması lazım, atanın da uyarılması lazım. Bu Harşit Çayı niye böyle pis olsun, daha temiz olsun. İnsanlar serin serin otursunlar baksınlar ama vatandaşımız maalesef çok duyarsız. Elinde ne varsa atmış ayakkabı atmış, bidon atmış. Akşam bir koku vardı, aracımın kapısı açıktı gerçekten çok kötü bir kokuydu. Vatandaşın apartmanlardan çöp poşetlerini dereye attığını gördüm. Ben utanıyorum" dedi.

"Balık falan kalmamış"

İstanbul’dan tatil için geldiğini ve karşılaştığı manzara nedeniyle çok üzüldüğünü anlatan Celil Çevik ise, şöyle konuştu:

"Normalde İstanbul’da yaşıyorum, yazları memlekete geliyorum. Dere ıslahı yapılmış zamanında ama temizlik yok. Yazları su çekildiği zaman çöpler meydana çıkıyor. Vatandaşların bilgisizliği, yolun kenarında çöpler var gelenler çöplerini dereye savuruyor. Şu anda içimiz acıyor önceki haliyle şimdiki farklı. Önceden balık vardı şu anda balık falan kalmamış. Aslında görüldüğü zaman bir ceza uygulanması lazım. Halkın bilinçlendirilmesi veya ufak tabelalarla vatandaşların uyarılması lazım."