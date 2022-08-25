Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 14 yaşındaki V.A., dengesini kaybederek birinci katın balkonundan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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