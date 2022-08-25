Otoyolun İstanbul istikametinde U.B. idaresindeki otomobil, Cankurtaran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle otomobilde bulunan ve yaralanan N.B. sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.