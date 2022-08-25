Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm hasadına giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ahmet Gündoğdu idaresindeki traktör, Belören Beldesi Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, römorktaki Ayşe Fatma Gündoğdu yaşamını yitirdi, sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı ve Besni devlet hastanelerine kaldırıldı.
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