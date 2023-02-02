Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerinden kablo çalanlar tutuklandı
Osmaniye'de iş yerinden 400 metre elektrik kablosu çalan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
Kadirli ilçesinde bir iş yerinden elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İş yeri ile çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliyi bulmak için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Osmaniye
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