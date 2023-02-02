Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ambulans uçak 13 aylık bebek için havalandı
Mardin'de 13 aylık Mir Arjen Dur, ambulans uçak ile ileri tetkik için Ankara'ya nakledildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Acil Servisine getirilen 13 aylık Mir Arjen Dur'a yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda Trompositopeni ve Atipik HÜS tanısı konuldu.
Bebek, Mardin İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile görüşülerek ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçak ile Hacettepe Üniversitesine nakledildi.
Etiketler: Mardin
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