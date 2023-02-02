Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Acil Servisine getirilen 13 aylık Mir Arjen Dur'a yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda Trompositopeni ve Atipik HÜS tanısı konuldu.

Bebek, Mardin İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile görüşülerek ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçak ile Hacettepe Üniversitesine nakledildi.