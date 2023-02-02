Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 358 bin 136 çağrı ulaştı.

Yapılan çağrılardan 100 bin 164'ü vakaya dönüştü, vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı 258 bin 28 oldu. Aramaların yüzde 27.96'sı vakaya dönüşürken, yüzde 72.4'üde asılsız çıktı.

Gereksiz yere 112 Acil çağrı Merkezini meşgul edenler hakkında da 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.