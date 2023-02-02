Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı ve İl Temsilcisi Orhan Emen ve üyeler, belde halkının temin ettiği yiyecekleri söz konusu bölgeye götürerek doğaya bıraktı.

Emen, gazetecilere, her sene olduğu gibi bu yıl da doğaya yem bırakma çalışması yaptıklarını belirterek, "Çünkü her canlı kutsaldır. Bunların içinde en mağduru da hayvanlardır. Kar yağdı ve hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu hayvanları düşünmemiz lazım" dedi.

Üyelerden Ünal Emen de zorlu kış şartlarında herkesin yaban hayvanlarını düşünmesi gerektiğini söyledi.