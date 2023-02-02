Eskişehir’de ocak ayında Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerince gündüz ve gece sürücü belgesiz, tescilsiz araç kullanan ve hatalı park yapan araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı.



Denetimlerde, 414 şahsın sürücü belgesiz, sürücü belgesi geri alındığı halde ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullandığı, 39 şahsın tescilsiz araç kullandığı ve tescilli aracı plakasız kullandığı, bin 927 şahsın park kural ihlali yaptığı tespit edildi.

Araç sürücülerinin sürücü belgesine veya tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik idari para cezası uygulandı.