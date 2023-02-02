Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki kız çocuğu bacağından yaralandı.
Yeni Mahalle'de yaşayan 10 yaşındaki M.Y., Sait Karaali Caddesi'nde yiyecek vermeye çalıştığı sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan kız çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
M.Y, Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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