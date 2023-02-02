Kış aylarında yoğun kar yağışı alan Gümüşhane’de, kent merkezine yılın ilk karı şubat ayında düştü.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçe ve köylerde de etkisini gösteren yağış nedeniyle 147 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri 15 iş makinesi ve 29 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri erken saatlerden itibaren kent merkezinde karla mücadele ve tuzlama çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.