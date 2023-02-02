Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenleneceğini söyledi.

Kan bağışlarının insan hayatı için son derece önemli olduğunu aktaran Göç, bağışlanan bir ünite kan ile 3 kişinin hayatının kurtulabileceğini kaydetti.

Kampanya kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bağışların kabul edileceğini ifade eden Göç, kampanyanın 3-4 Şubat'ta 12.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini anlattı.

Göç, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Türk Kızılay her alanda yaptığı yardımların yanı sıra ülkenin en büyük kan tedarikçisidir. Bu kapsamda çeşitli dönemlerde kan bağışı kampanyaları düzenleyerek, gönüllü bağışçılarımızın yardımlarını istiyoruz. Kent merkezimizde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda iki gün boyunca kan bağışlarını kabul edeceğiz. Kanın kime ve ne zaman gerekeceğini bilemiyoruz. Bu nedenle bir gün bize de gerekebileceğini düşünerek kan bağışında bulunmalıyız" dedi.