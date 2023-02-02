Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Çobanören köyünde Bayram A.'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, yanan evde incelemede bulundu.
Etiketler: Amasya
Son Haberler
- 19:00
- 18:45
- 18:44
- 18:33
- 18:28
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz